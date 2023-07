Al via il raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello: opera da 97 milioni

Lo annuncia una nota del Mit. «Un altro tassello dell’impegno concreto del vicepremier e ministro Matteo Salvini per implementare e rendere efficienti i collegamenti e le infrastrutture. L’opera riveste una grande importanza soprattutto per i pendolari e mira a garantire un migliore servizio per tutti i residenti della vasta area del bergamasco» si spiega nella nota.

Terzi: favorirà la mobilità cittadina e i collegamenti con Milano

«Si tratta di un’opera fondamentale - ha evidenziato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi -: come Regione, abbiamo fortemente chiesto e sostenuto negli anni. Attraverso il nostro pressing, abbiamo ottenuto prima il commissariamento dell’opera, decisivo per velocizzare le procedure, e poi il finanziamento attraverso il Pnrr. Ringrazio il Governo - ha proseguito Terzi - e in particolare il ministro titolare del Mit, Matteo Salvini, per aver sbloccato un’infrastruttura che favorirà la mobilità quotidiana dei cittadini, facilitando gli spostamenti per lavoro, studio e tempo libero, e decongestionerà il traffico stradale».