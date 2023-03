Galleria San Roberto, tamponamento tra veicoli: lunghe code

Tamponamento tra quattro veicoli a metà della galleria di San Roberto, a Bonate Sopra, sull’asse interurbano in direzione Lecco intorno alle 17 di venerdì 3 marzo. Due i feriti, non in gravi condizioni: si tratta di una donna di 58 anni e una ragazza di 23 anni. Sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze e l’auto medica. Traffico paralizzato viaggiando sull’asse interurbano da Bergamo in direzione Lecco per almeno due ore. Ripercussioni sul traffico anche a Bergamo in via Carducci.