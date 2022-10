I centri sportivi minacciano la serrata: «Costi stellari, rischiamo il tracollo»

La revisione delle concessioni

I centri sportivi bergamaschi hanno deciso di fare linea comune e affrontare insieme il problema nel corso di un incontro online che si è tenuto nei giorni scorsi e a cui hanno partecipato i gestori degli impianti. La riflessione parte dalla revisione delle concessioni comunali. Ma qu alcosa si può fare fin da subito, come chiedere, se non addirittura inibire, l’utilizzo delle docce a chi ha convenzioni comunali. Idem per lo svolgimento di partite e attività sportive in fasce serali se possono essere svolte e spostate in orari diurni. Già proclamato poi, per l’1 novembre, uno sciopero generale dei centri sportivi, a cui ha aderito anche l’organizzazione Bergamo Tornei che si fermerà in segno di solidarietà. E non è esclusa nemmeno la chiusura invernale di tutti i centri sportivi per una quindicina di giorni, in date ancora da definire.