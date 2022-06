Incendio in un appartamento a Carvico: ci sono due feriti - Foto/Video

Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone sono intervenuti per un incendio che è scoppiato in un appartamento a Carvico sulla strada Provinciale 169 intorno alle 17.45 di lunedì 20 giugno. I

Le cause sono ancora sconosciute ma ci sono due feriti che sono stati affidati allle cure sanitarie e trasportati in ospedale in codice giallo.