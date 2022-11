Pontida, una giornata di sapori e tradizioni per la festa di San Martino

«Festa di San Martino in cantina» per celebrare la tradizione contadina che nel giorno di San Martino festeggia la maturazione del vino nuovo, da cui il proverbio «A San Martino ogni mosto diventa vino», che rappresenta un’occasione per feste e fiere in cui brindare con il vino novello. Come accadrà domenica 13 novembre alla Cantina Val San Martino di Pontida che insieme alla Pro Loco Pontida e con il patrocinio della Città di Pontida, Ecomuseo Val San Martino, Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, hanno organizzato una giornata di festeggiamenti dalle 10 alle 18 presso la Cantina Val San Martino in via Bergamo 1195 a Pontida, Bergamo. La manifestazione è entrata a far parte della rassegna culturale l’Estate di San Martino giunta alla 31esima edizione, promossa da Ecomuseo Val San Martino.