Siglata intesa a quattro per il «San Michele» nel patrimonio Unesco

Si sono chiusi con la sottoscrizione del memorandum d’intesa per la richiesta d’inserimento di sei grandi ponti ad arco del XIX secolo nella lista dei siti Patrimonio Mondiale dell’Unesco i due giorni di convegno a Paderno e Calusco d’Adda. Tra questi il ponte San Michele, che collega proprio il comune bergamasco con quello limitrofo su sponda lecchese e poi i ponti Maria Pia e Dom Luis I in Portogallo, i viadotti Garabit e Viaur in Francia e il ponte dii Müngsten in Germania.