Tragico incidente nel Milanese, muore una donna di Terno d’Isola

Tragico incidente in auto nel tardo pomeriggio di martedì a Pozzo d’Adda (Milano). La vittima è una donna di 55 anni, Emanuela Rubini, che abitava a Terno d’Isola. Ancora in corso d’accertamento le cause e la dinamica dello schianto: secondo la prima ricostruzione si è trattato di uno scontro frontale. La donna stava percorrendo via Leonardo da Vinci al volante della sua Lancia Y, quando si è scontrata con una Seat Ibiza condotta da un giovane di 28 anni. La donna è morta sul colpo, mentre il giovane ha riportato ferite gravi. La centrale dell’Areu ha inviato due ambulanze e un elicottero. Sul posto anche i carabinieri di Pioltello e i vigili del fuoco. Il conducente dell’altra auto è stato stabilizzato e trasportato al Niguarda di Milano. Coinvolta una terza persona, una donna di 40 anni, che non ha riportato ferite gravi.