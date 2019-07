Barzana, bar colpito ben 5 volte

«Non ne possiamo più» Danni per migliaia di euro e raffica di furti anche in altri esercizi commerciali in tutta la zona compresa quella di Almenno.

I ladri si sono accaniti contro il Roxy bar di via Dante Alighieri a Barzana, che ha subito due tentati furti a marzo e aprile e ben cinque furti da maggio a sabato scorso. Da segnalare un furto a fine marzo alla gioielleria-orologeria Marchesi che si trova a una ventina di metri dal bar. Ad aprile, per tre volte, dopo aver scassinato la claire sono entrati nel chiosco dell’edicola che si trova davanti al municipio di Barzana per rubare qualche spicciolo. A maggio, invece, è stata presa di mira la pizzeria d’asporto. Tra l’altro, non lontano da Barzana, sempre in questo periodo sono stati segnalati due furti al bar «5Eventi», uno alla sala slot «One dollar» e al bar «Anna» di Almenno San Salvatore, al bar Combricola di Almenno San Bartolomeo e al «Doppio B» di Brembate Sopra.

