Bonate Sopra, incidente sull’Asse

Traffico in tilt all’ingresso della galleria Oggi pomeriggio, giovedì 18 luglio. Coinvolto un mezzo pesante, sul posto due ambulanze del 118.

Traffico in tilt a Bonate Sopra, in tutta l’area attorno all’ingresso dell’Asse interurbano a causa di un incidente stradale accaduto intorno alle 16,30 all’altezza della galleria «San Roberto». Nello scontro è stato coinvolto un mezzo pesante e il 118 sta soccorrendo una persona, un uomo di 34 anni. Due le ambulanze inviate sul posto. Lunghe code si sono formate alla rotonda d’accesso all’asse, a Bonate Sopra, e anche a quelle successive, già in territorio di Presezzo.

