Cane ucciso per rubare un camper

Calusco, l’animale è stato avvelenato Orsa è morta dopo un estremo tentativo di salvare la vita con un intervento. Il camper è stato ritrovato, ma la bellissima cagnolona non ce l’ha fatta.

hanno avvelenato e ucciso un cane, un bell’esemplare di nome Orsa, per rubare un camper. È accaduto nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 a Calusco d’Adda e a denunciare su Facebook sia il furto che l’uccisione dell’animale è la padroncina di Orsa, Erika Facheris , di Bonate Sopra. Il camper, dopo l’appello social di Erika, è stato ritrovato, ma per Orsa non c’è stato nulla da fare : «Lei è, anzi, era Orsa. Il cane più buono del mondo. Ce l’hanno ammazzata. Avvelenata e spaventata, fino a farla spegnere, dopo un interminabile giorno e dopo un intervento di torsione allo stomaco per il quale aveva il 25% di possibilità di sopravvivenza, tra le nostre braccia solo perché ha cercato di fare la guardia. Per Orsa ora si può solo piangere».

