Capriate, incidente in autostrada

Giovane 22enne in gravi condizioni Incidente in autostrada all’altezza di Capriate: in gravi condizioni un 22enne in sella alla sua moto.

Lo schianto tra la moto e un’auto intorno alle 16.40 di domenica 17 febbraio in autostrada. Ferito un 22enne le cui condizioni paiono critiche. Sul posto l’ambulanza del 118, la polizia stradale e anche una pattuglia della Sorveglianza Italiana: gli agenti erano nella zona per un intervento in una ditta confinante con l’autostrada A4 e, visto l’incidente, hanno saltato recinzione e hanno soccorso il ferito. Il ragazzo, residente nel Milanese, è stato trasferito d’urgenza alle Gavazzeni di Bergamo: la sua prognosi è riservata.

