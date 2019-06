Carabiniere ucciso, interrogato l’investitore

Convalidato l’arresto, resta in carcere Mercoledì 19 giugno si è svolto l’interrogatorio di Matteo Colombi Manzi, il 34enne che ha investito e ucciso l’appuntato Emanuele Anzini a un controllo stradale.

Arresto convalidato, così anche la custodia in carcere per Matteo Colombi Manzi, il cuoco 34enne accusato di omicidio volontario per aver investito e ucciso la notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno, il carabiniere Emanuele Anzini che stava effettuando un controllo stradale a Terno d’Isola.

L’uomo, difeso dall’avvocato Federico Riva, è stato interrogato dal giudice Federica Gaudino. Nell’interrogatorio ha raccontato di non aver visto il carabiniere, di essersi accorto solo successivamente di quanto accaduto e di essere rimasto pietrificato una volta tornato indietro. Colombi ha anche ammesso di aver bevuto, prima ad un ricevimento durante il lavoro e poi anche dopo aver finito il turno.

