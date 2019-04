Droga e oltre 10 mila € in contanti

Blitz antidroga a Pontida: un arresto Arrestato a Pontida un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Rinvenuti quasi due etti di cocaina e oltre 10.000 euro in contanti.

I carabinieri del Norm della Compagnia Carabinieri di Zogno, con i colleghi di Cisano Bergamasco e l’ausilio di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio, hanno messo a segno un’operazione antidroga denominata «Aik»: in arresto in flagranza di reato un cittadino marocchino 44enne trovato in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti, nonché di ingente quantitativo di denaro contante.

In particolare nel corso di perquisizione domiciliare, a Pontida, con l’ausilio dell’unità cinofila sono stati rinvenuti 176 grammi di cocaina, 51 grammi di hashish, materiale vario per il confezionamento e 11.520 euro in contanti. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è agli arresti domiciliari in attesa del giudizio in Direttissima.

