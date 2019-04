Macchina fuori strada, muore pensionato

Sull’auto anche una donna e due bimbi Il grave incidente stradale nella zona industriale dell’Isola, all’altezza di Grignano (Brembate). L’uomo, 78 anni, ha perso il controllo del mezzo forse per un malore. Le altre persone che erano in auto con lui sottoposte a controlli medici.

È uscito fuori strada con l’auto a Filago, nella zona industriale: è morto così, nella mattinata di mercoledì 3 aprile, un uomo di 78 anni. Il gravissimo incidente è accaduto in via delle Industrie, nel territorio di Grignano (Brembate), all’altezza del complesso «Covestro». Il pensionato viaggiava su un’utilitaria Ford in direzione di Filago-Madone quando ha perso il controllo del mezzo, pare per un malore. Con lui, in macchina, c’erano anche una donna e due bimbi, che sono sottoposto ora ai controlli del personale del 118 intervenuto sul posto con un’ambulanza, un’automedica e un elicottero. Dalle prime informazioni, pare che la donna e i bimbi non abbiano riportato gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Treviglio.

