Mapello, schianto tra due auto a Valtrighe

Mamma e figlia 14enne ferite nel frontale Ancora feriti sulle strade della Bergamasca: questa volta a Valtrighe di Mapello. La donna di 47 anni estratta dalle lamiere, la ragazza sarebbe fuori pericolo.

Un altro incidente sulle strade della Bergamasca e purtroppo altri feriti: i soccorsi sono in azione a Valtrighe di Mapello dalle 9 di mercoledì 20 marzo. In uno scontro tra due auto sono rimaste ferite quattro persone: si tratta di quattro donne, di 47, 74 e 79 anni. Le ferite più gravi le ha riportate una donna di 47 anni, rimasta incastrata tra le lamiere della Fiat Bravo su cui viaggiava con la figlia 14enne. La ragazza non sarebbe invece in pericolo di vita. Lo scontro frontale è avvenuto con una Mercedes Classe A su cui viaggiavano due donne di 74 e 79 anni che non hanno riportato ferite serie. Sul posto un’auto medica e due ambulanze oltre alla Polizia locale di Mapello per i rilievi.

