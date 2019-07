Spacciava nella zona del cimitero

Valbrembo, arrestato 36enne La Polizia lo ha arrestato dopo diversi appostamenti.

Si tratta di un 36enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale e pregiudicato. Da tempo, gli operatori della Squadra Mobile avevano notato un insolito andirivieni di tossicodipendenti e giovani gravitanti nel mondo degli stupefacenti in una zona nei pressi del cimitero di Valbrembo.

Nel pomeriggio di venerdì 19 luglio dopo alcuni giorni di appostamento e verifiche sono intervenuti cogliendolo in flagrante, mentre stava cedendo a un cliente una dose di droga.

Dalla successiva perquisizione gli agenti hanno rinvenuto altri 19 involucri di cocaina, custoditi in una piccola confezione per caramelle, nonché 1.525 euro e vari gioielli in oro, provento dell’attività di spaccio, probabilmente consegnati dai tossicodipendenti per l’acquisto della cocaina. L’uomo è stato portato nel carcere di via Gleno.

