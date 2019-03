Spaccio di eroina nel parco Adda Nord

Le dosi nascoste anche nel terreno La clientela proveniva dalla Bergamasca, dalla Brianza e dal Milanese. Lo spaccio in pieno giorno, in un parco frequentato dalle famiglie.

Individuata una nuova piazza di spaccio in riva all’Adda, proprio di fronte a Capriate: in pieno giorno, in una zona del parco Adda Nord frequentata anche dalla famiglia, due uomini di origine marocchina spacciavano da mesi eroina e cocaina a una clientela bergamasca, milanese e della Brianza.

Ad arrestare i due, di 32 e 24 anni, i carabinieri di Trezzo d’Adda: le indagini sono scattate dopo alcune segnalazioni dei cittadini. I militari hanno quindi svolto delle indagini e degli appostamenti per poi agire mercoledì mattina: con due auto hanno bloccato gli ingressi del parco e li hanno arrestati in località Via Val Di Porto. I due avevano mezzo chilo di eroina e, nascoste nel terreno, altre dosi pronte per la vendita di cocaina e ancora di eroina, oltre a un bilancino di precisione.

