Schianto frontale a San Giovanni Bianco

Gravissimo motociclista 25enne È intervenuto l’elisoccorso in Val Brembana per uno schianto tra un’auto e una moto.

È stato trasportato d’urgenza con l’elicottero in ospedale a Bergamo ed è stato subito operato per le gravi ferite riportate nello scontro, un motociclista di 25 anni di Bernareggio che verso le 16.40 è stato coinvolto in un incidente a San Giovanni Bianco in via Roncaglia, all’imbocco della strada che va verso la Val Taleggio. La moto si è scontrata frontalmente con un’auto. Il ragazzo che all’inizio era cosciente ha poi perso i sensi e per questo è stato chiamato l’elisoccorso. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Sul posto l’elicottero oltre che un’ambulanza e un’auto medica.

