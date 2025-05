Altre due auto bruciate di notte a Pontirolo Nuovo: sono già 9 i casi in un anno e mezzo

L’EPISODIO. In via Quasimodo, nella periferia sud del paese, attorno all’1 della notte tra domenica 25 e lunedì 26 maggio. I roghi domati dai vigili del fuoco di Treviglio: distrutte le due vetture. Cresce l’apprensione tra i residenti. Le cause al vaglio dei carabinieri.

Altre due auto in fiamme a Pontirolo Nuovo, ancora di notte e ancora senza un perché. È accaduto attorno all’1 della notte tra domenica 25 e lunedì 26 maggio in via Quasimodo, strada della periferia sud del paese della Bassa. A dare l’allarme sono stati i residenti, svegliati dal fragore delle fiamme, piuttosto alte. Le due auto – un’Audi e una Peugeot, entrambe ad alimentazione termica – sono andate completamente distrutte. Erano posteggiate una accanto all’altra, regolarmente in due stalli a disposizione delle abitazioni attorno.

Per domare le fiamme i vigili del fuoco hanno impiegato della schiuma

(Foto di Fabio Conti) Per domare il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviglio, mentre i carabinieri di Fara d’Adda si stanno occupando delle indagini per capire le cause: un cortocircuito? L’azione di qualcuno che ha agito in modo mirato o casuale? Tutte le piste sono al vaglio.