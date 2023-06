Carambola tra 4 mezzi a Levate, veicoli fuori strada e due feriti- Foto

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e l’auto veloce della centrale di Bergamo, insieme a due ambulanze e un’auto medica sono intervenuti domenica 11 giugno intorno alle 5 a Levate per un incidente che ha visto coinvolti 4 mezzi, tutti finiti fuori strada.

Sembra che all’origine dello scontro vi sia un’auto fuori controllo che avrebbe colpito le altre tre, mandandole a finire nei campi che costeggiano la carreggiata. Sarebbero sei le persone coinvolte, per due di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.