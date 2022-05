Cultura, servizi e caffè letterario nel futuro dell’ex asilo Bietti

Caravaggio Il Comune ha definito un progetto per la trasformazione del complesso nel centro storico e presentato una richiesta per 5 milioni di euro.

Una trasformazione dell’intero complesso in una struttura con servizi, attività di pubblico interesse e valenza sociale. E anche un caffe-ristorante letterario. È quanto il Comune ha in mente per l’ex asilo Bietti che si trova nella centrale via Polidoro Caldara a Caravaggio. Un ambizioso progetto, redatto dallo Studio Tironi di Caravaggio e dall’ufficio Tecnico comunale, che contribuirebbe a rivitalizzare il centro storico di Caravaggio e per il cui finanziamento il Comune ha inoltrato al ministero dell’Interno la richiesta di un contributo a fondo perduto di quasi 5 milioni di euro.

Formazione permanente

La speranza è di riuscire ad accedere alle risorse economiche previste dalla legge di bilancio 2022 per progetti di rigenerazione urbana. Lo storico complesso (della superficie di 1600 metri quadri divisi su due piani) è destinato all’attività di associazioni culturali, teatrali e che seguono persone con fragilità. Spazio verrà poi dato all’attività di formazione permanente dell’università del Tempo libero. Con il contributo richiesto intenzione del Comune è intervenire anche sulla corte interna dell’ex asilo che si affaccia su via Polidoro Caldara: si punta a ridisegnarla per offrire alla comunità un parco urbano, alberato, con panchine e una fontana.

Spazio per la ricreazione