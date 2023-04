Curno, l’addio al giovane morto in moto. «Christian vive nella luce di Dio»

Sono stati i suoi amici più cari a portarne il feretro in Parrocchiale. Sono state tante le persone che hanno voluto portare parole di conforto al padre Giuseppe, alla mamma Anna e alla sorella Roberta: «Le nostre parole – ha detto durante la sua omelia don Angelo – sono solo vagamente consolatorie. In queste circostanze bisogna affidarsi alla parola di Dio, che è di altra qualità, di altro spessore e che, quindi, ci può illuminare e accompagnare». Una parola che, secondo don Angelo, può anche rispondere alle molte domande che possono sorgere di fronte a tragedie come la morte di un giovane. Soprattutto fra le persone più vicine a Christian Alessandro, di cui tutti conoscevano la passione per le moto e in particolare per le Ducati.