Da oggi anche l’Ospedale di Romano di Lombardia è Covid-free

Resta comunque sempre alta la prevenzione e il contact tracing: prosegue, infatti, la campagna vaccinale per le 4° dosi al Centro Vaccinale di Antegnate e quella di tracciamento dei contatti al Drive through di Caravaggio .

Queste le parole di Peter Assembergs, direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest: «Mi faccio portavoce di tutta la Direzione aziendale: ringrazio ancora una volta tutto il personale sia ospedaliero sia territoriale per la dedizione quotidiana, la tenacia, la fatica e l’impegno quotidiano profuso a tutela della salute dei cittadini in questi lunghi mesi di emergenza sanitaria. Ora anche i nostri operatori di Romano di Lombardia potranno affrontare l’estate con minore pressione, e godere, come definito al tavolo sindacale, di tre settimane di ferie nel periodo estivo, senza diminuire l’attività ambulatoriale e di diagnostica per immagine che, anzi, vede in atto importanti progetti per il recupero delle liste d’attesa».