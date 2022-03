Dallo sport ai vaccini, benemerenze civiche ai volontari e sponsor attivi al Cus

Era il 15 marzo 2021 quando a Dalmine il Centro Universitario Sportivo, trasformato in una manciata di giorni in Hub vaccinale, ha aperto le proprie porte per la prima somministrazione anti Covid-19. In poco più di un anno, 370 i giorni passati, negli spazi di via Verdi hanno scoperto spalle e braccia davanti a medici e infermieri qualcosa come 400mila persone. Uno sforzo che non sarebbe stato possibile se dietro non ci fosse stata un’attivazione collettiva. Personale sanitario e universitario, Protezione civile, associazioni d’arma, gruppi di volontariato che hanno messo a disposizione 3mila ore di servizio, con una media di sei volontari per turno, per permettere alla macchina dell’Hub vaccinale più grande di tutta la Bergamasca di funzionare a dovere.