Frontale a Romano: auto prende fuoco, ferita donna di 22 anni - Foto

Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento a Romano di Lombardia per lo scontro frontale tra un’auto e un tir avvenuto alle 13 di martedì 3 gennaio sulla provinciale 101.

L’autovettura dopo lo schianto, infatti, ha preso fuoco. I pompieri, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza i mezzi. La donna di 22 anni che era a bordo dell’auto è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Bergamo. Nessuna conseguenza, invece, per l’autista del camion.