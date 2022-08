Furto di bici alla stazione, filmato dalle telecamere: giovane arrestato a Treviglio

Gli agenti della Polizia ferroviaria di Treviglio hanno arrestato un 21enne italiano, pluri pregiudicato, per il reato di furto aggravato. In particolare, i poliziotti hanno proceduto al controllo del giovane, trovandolo in possesso di una bici rubata poco prima nella ciclo-stazione situata a pochi metri dallo scalo ferroviario di Treviglio. Dalla visione delle immagini dall’impianto di videosorveglianza, è emerso che il 21enne aveva tranciato con un arnese il lucchetto che assicurava la bici allo stallo per poi entrare in sella al mezzo nella stazione di Treviglio. L’uomo, tratto in arresto, è stato condotto presso le camere di sicurezza del Commissariato di Treviglio in attesa di giudizio.