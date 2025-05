I soci della Bcc Treviglio votano a favore della fusione con Carate: solo 8 i contrari

I presidenti della Bcc di Treviglio e della Bcc di Carate, ora verso la fusione

(Foto di Cesni)

Nella parte ordinaria dell’assemblea, svoltasi la mattina di giovedì 1° maggio al Palafacchetti di Treviglio, è stato approvato invece all’unanimità il bilancio d’esercito 2024, che si è chiuso con un utile di 19,58 milioni di euro, destinati per quasi 16 milioni a riserva legale, poco meno di 600mila euro a fondo mutualistico e per 3 milioni per beneficenza. «L’aggregazione con la Bcc Carate – ha detto il presidente della Treviglio, Giovanni Grazioli – è una scelta dettata da una strategia di consolidamento e di efficientamento: crescita dimensionale, rafforzamento patrimoniale, efficienza operativa, maggiori resilienza nei momenti di crisi e valore per i soci i punti fondamentali. Siamo convinti che questa fusione rappresenti un passo necessario per affrontare con successo il futuro».