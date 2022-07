Schiacciato in ditta a Ghisalba, operaio soccorso con l’elicottero

Infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio i mercoledì 27 luglio a Ghisalba. L’allarme è scattato verso le 18,30 all’Accuma, lungo la Soncinese. Secondo le prime informazioni, un operaio italiano di 56 anni, di Spirano, sarebbe stato schiacciato al torace da uno stampo che stava spostando con un carroponte insieme a un collega. I colleghi sono intervenuti subito per prestargli i primi soccorsi e hanno dato l’allarme. A Ghisalba sono arrivati l’elisoccorso e un’ambulanza, con i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell’Ats. L’uomo, cosciente, dopo le prime cure sul posto è stato caricato sull’elicottero e trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: non sarebbe in pericolo di vita.