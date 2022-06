Le telecamere «pizzicano» il ladro, bici rubata restituita in mezz’ora al proprietario

Al ritorno da una serie di incombenze, la bicicletta che aveva parcheggiato in una delle piazze centrali di Treviglio non c’era più. L’uomo allora si è subito rivolto agli agenti della Polizia Locale di Treviglio che, in tempo reale, hanno controllato le immagini delle telecamere di sorveglianza poste vicino alla zona del furto che avevano ripreso quanto accaduto.