L’emozione dell’incontro con Papa Francesco per tremila trevigliesi - Foto e video

«Grazie di essere venuti numerosi! Tanti! Forse a casa è rimasta chi…? La Madonna!». Ha scherzato Papa Francesco, incontrando in anticipo di una dozzina di minuti tremila trevigliesi giunti in pellegrinaggio, poco prima di mezzogiorno di sabato 23 aprile nella Sala Paolo VI in Vaticano, per i 500 anni del miracolo della Madonna delle lacrime. Un incontro emozionante, un’udienza privata, anticipata dalle esibizioni del coro e della banda di Treviglio: la maggior parte dei trevigliesi è partita all’alba con quattro treni speciali Frecciarossa che torneranno a Treviglio in serata.