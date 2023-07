Nuovo bosco urbano da circa 3.000 piante tra Treviglio e Caravaggio: aria più pulita

Un nuovo bosco urbano di circa 3.000 piante nel Comune di Treviglio realizzato grazie ad Arbolia , la società benefit di Snam nata per sviluppare nuove aree verdi in Italia. La nuova cintura verde è situata a sud della città di Treviglio, in un’area di proprietà condivisa con il Comune di Caravaggio caratterizzata prevalentemente da coltivazioni agricole , e contribuirà al miglioramento della qualità dell’aria in una zona fortemente esposta al traffico stradale. Nei pressi del nuovo spazio verde sorgono anche un polo ospedaliero e un istituto scolastico superiore di secondo grado .

A regime, il nuovo bosco urbano consentirà di assorbire fino a 365 tonnellate di CO2 in 20 anni e fino a 238 Kg di PM10 all’anno, restituendo all’ambiente fino a 266 tonnellate di ossigeno in 20 anni e contribuendo al miglioramento dell’ecosistema e della vita per la comunità locale. L’iniziativa prevede anche la manutenzione dell’area per i primi due anni. Il progetto sarà da subito un patrimonio per il territorio ed è essenziale che tutti ne abbiano cura.