Ruba un’auto a Soncino, 25enne di Martinengo inseguito e fermato dai Carabinieri

Una pattuglia dei Carabinieri di Urgnano dopo una breve ricerca ha intercettato l’auto e ha cercato di fermarla. Ne è nato un inseguimento che è terminato a Martinengo quando l’uomo alla guida si è dovuto fermare a un semaforo rosso in fila dietro ad altri veicoli. I militari lo hanno raggiunto, fermato e portato in caserma per accertamenti.

L’uomo, ascoltato in Tribunale nella mattinata di lunedì 15 agosto nel procedimento per direttissima davanti al giudice Stefano Storto, ha raccontato di non aver rubato l’auto ma di aver ricevuto 10 euro da un’amico per andare a fare la benzina e che quando è stato fermato dai carabinieri la stava riportando al legittimo proprietario. Una versione che è stata considerata non verosimile, tanto più che la descrizione fornita dal denunciante e l’auto rubata corrispondevano.