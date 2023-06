Sos Onlus, diventa nazionale il premio ai giovani ricercatori - Foto

Un riconoscimento di livello nazionale per spingere la ricerca scientifica oncologica a compiere sempre più passi avanti verso l’individuazione precoce della malattia e, quindi, una sua migliore cura. È il premio Marzia Galli Kienle, istituito sette anni fa dall’associazione Sos Onlus (Solidarietà in Oncologia San Marco e San Pietro, Istituti ospedalieri bergamaschi del Gruppo San Donato) e riservato ai giovani ricercatori con età inferiore ai 35 anni.

Settima edizione

La settima edizione della premiazione si è svolta giovedì 8 giugno, alla Cascina San Carlo di Caravaggio, alla presenza di 500 persone che hanno applaudito il vincitore, a cui è andato un assegno di 20mila euro, e altri sei ricercatori a cui sono stati assegnati altrettanti riconoscimenti di mille euro. Grazie al premio Marzia Galli Kienle (istituito in memoria della professoressa, docente ordinario di Chimica Medica all’Università di Milano-Bicocca), negli anni scorsi sono stati elargiti contributi a 50 promettenti ricercatori lombardi. Da quest’anno il premio, patrocinato da Alleanza Contro il Cancro, Gsd Foundation Ets e Fondazione Veronesi, è diventato nazionale.

«Essere riusciti a trasformarlo da lombardo a nazionale è motivo di grande orgoglio – ha sottolineato durante la premiazione Olivo Foglieni, presidente di Sos – Una delle missioni di Sos, accanto all’umanizzazione delle cure per i pazienti, è proprio il sostegno alla ricerca scientifica». «I lavori scientifici presentati – ha poi aggiunto Andrea D’Alessio, vicepresidente di Sos e membro del Comitato per l’assegnazione del Premio – sono stati più di 150 e forniscono risposte a quesiti che aspettavano da anni di essere risolti».