Treviglio, 45enne trovato morto nel suo camion. A Costa Volpino malore fatale per un runner di 48 anni

Malore a Treviglio

Un uomo è stato trovato morto nel primo pomeriggio di lunedì 13 giugno in via Aldo Moro a Treviglio. Secondo le prime informazioni, si tratta di un camionista romeno di 45 anni che è stato colto da un malore mentre si trovava sul suo camion in un parcheggio nella zona industriale della città.