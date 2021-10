Mattia, il triatleta formato a Brisbane che insegna etica ai manager

«Ho vissuto tante esperienze diverse nella mia vita. Dai 14 ai 17 anni, durante le vacanze estive, costruivo e installavo infissi nell’azienda di mio zio, poi ho lavorato nello studio di mio padre (commercialista). Dopo la maturità mi presi invece un anno sabbatico e nel frattempo lavorai come elettricista prima di partire per qualche mese per le montagne norvegesi per un’esperienza da cameriere. Al rientro in Italia, mi fu offerto un lavoro nell’organizzazione eventi sportivi (per la Coppa del mondo di sci alpino e per il Giro d’Italia) e accettai in parallelo agli studi. Nel 2008 andai a Melbourne per 3 mesi di volontariato con una Ong che si occupa di educazione ambientale. Esperienza riconosciuta come stage per la laurea triennale presso l’UniBg (laurea in Commercio Estero, conseguita nel 2008). Nel 2009 poi andai in Madagascar per un progetto di ricerca indipendente che mi impegnò nella verifica del rispetto di norme etiche dettate dalle Nazioni Unite di una multinazionale svizzera operante nell’industria del cemento e dopo andai proprio nel dipartimento delle Nazioni Unite (United Nations Global Compact, New York) che detta queste regole, per uno stage di sei mesi dove fui coinvolto nello sviluppo di un training online sulla prevenzione della corruzione per manager di multinazionali. Due esperienze, queste, parte del Master di ricerca in governance sostenibilità alla Norwegian University of Life Science, conseguito nel 2011, e che chiarificarono la mia passione per la ricerca e l’etica gestionale».