2.698 operatori sanitari non vaccinati. Ats fa partire i primi 991 «inviti» a chiarire

La campagna vaccinale di massa procede a passi spediti in Lombardia, e mentre continua così l’impegno per combattere il Sars-Cov2 sono state avviate le procedure per mettere in atto quanto disposto dal decreto e che prevede impone l’obbligo di vaccino al personale sanitario che lavora a contatto con gli utenti (quindi professionisti di ogni categoria, dai medici ospedalieri ai dentisti fino agli infermieri), pena la sospensione dalle prestazioni o il cambio di mansioni per evitare pericoli di contagio. La procedura, formalizzata in Ats Bergamo e resa disponibile a tutte le Ats lombarde in accordo con la Regione, dopo una call tenuta dall’Agenzia di tutela della salute di Bergamo con tutti i presidenti degli Ordini professionali, è sfociata nella fase dell’invio di «inviti» al personale sanitario che risulta non ancora vaccinato a chiarire la propria posizione: sono già 991 le «lettere» che l’Ats di Bergamo ha spedito, per la precisione 555 nella giornata di giovedì scorso, 13 maggio, e 436 lunedì 17 maggio.

Elenchi «in progress»