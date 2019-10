A Bergamo il 36% è in sovrappeso Ecco qualche consiglio per stare in forma

La giornata mondiale contro l’obesità: Ats in campo per la prevenzione. La causa è nello stile di vita troppo sedentario.

Mangiare frutta, evitare le bibite gassate, fare sport, non stare troppo seduti. Sono alcuni dei consigli che Ats Bergamo dà in vista della giornata mondiale dell’Alimentazione, il prossimo 16 ottobre. Indicazioni fondamentali perché a Bergamo il problema c’è, eccome. La dottoressa Daniela Parodi della UOS Igiene della Nutrizione fa il punto sulla situazione bergamasca: «La sicurezza alimentare non è tanto una questione di sufficiente quantità di cibo per tutti, quanto piuttosto di qualità, visto che l’alimentazione scorretta è diventata il principale fattore di rischio per l’insorgenza delle malattie croniche e del sovrappeso in adulti e bambini.