A Monterosso ecco la mensa di comunità, solidarietà alimentare contro la solitudine

È stata una giornata importante oggi, 23 marzo 2022, per Monterosso: nel Centro per tutte le età è stata inaugurata la prima mensa di comunità di Bergamo , un’iniziativa fortemente voluta dal presidente dello stesso Cte, Mario Vita , che dopo mesi di preparativi ora apre le sue porte ai residenti del quartiere. Per l’inaugurazione è stato allestito anche un abbondante aperitivo, preparato dai volontari e per l’occasione le stanze del centro sono state trasformate in sale da pranzo. Una trentina gli invitati, per un debutto sognato da tempo. Dopo due anni di restrizioni e di lontananza persino dai vicini di casa, le attività del centro per tutte le età sono riprese ormai a pieno ritmo e la mensa di comunità è un’opportunità in più d’incontro e d’inclusione aperta a tutti, ma con un occhio di riguardo ad anziani, fragili e persone sole.