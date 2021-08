A scuola con il green pass, corsa contro il tempo per duemila addetti non vaccinati

L’obbligo del green pass per il personale della scuola arriva dopo che in primavera per i docenti era stata aperta una corsia preferenziale per la vaccinazione, che poi il governo aveva deciso di sospendere. Ora per dare la possibilità a tutti di immunizzarsi entro l’inizio delle lezioni – una corsa contro il tempo, settembre è dietro l’angolo – docenti e personale Ata possono continuare a presentarsi ai centri vaccinali (così come gli over 60) senza prenotazione. In provincia di Bergamo ne mancano all’appello, secondo le stime dell’ufficio scolastico provinciale, circa 2 mila solo nel settore dell’istruzione pubblica, a cui si devono aggiungere ovviamente anche i lavoratori delle scuole e asili privati. Intanto all’indomani del decreto che introduce da settembre l’obbligo del lasciapassare per i docenti, il mondo della scuola si divide tra favorevoli e contrari. Se i sindacati storcono il naso soprattutto per le sanzioni previste per i no vax, che in pratica perderanno lo stipendio dopo il quinto giorno di assenza, i dirigenti si schierano a favore del provvedimento del governo, giudicandolo un atto necessario per mettere in sicurezza gli istituti scolastici. «È una decisione che condivido in pieno – dice Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale –. Sono sempre stata favorevole alla vaccinazione obbligatoria: la scuola è un servizio pubblico e un luogo in cui si entra in contatto con migliaia di persone; mettere in sicurezza il personale è indispensabile».