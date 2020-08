A sorpresa arriva la «1000 Miglia» Quest’anno farà tappa a Treviglio

Con la «complicità» del Giro d’Italia, la «1000 Miglia» quest’anno farà tappa a Treviglio, domenica 25 ottobre. Ieri l’ufficializzazione: nella nostra Pianura sfilerà la manifestazione automobilistica giunta alla 38 a edizione e ideata per dare seguito come gara di regolarità alla mitica corsa di velocità disputata dal 1927 al 1957.

Una bella notizia per la città di Treviglio che nella tarda mattinata del 25 ottobre accoglierà la sfilata di celebri vecchie glorie a quattro ruote, con la carovana di circa tremila persone che si porta dietro e che stazioneranno per la pausa pranzo, dalla tarda mattinata al primo pomeriggio. Treviglio sarà così punto di sosta nel corso della quarta e ultima tappa della rievocazione storica, che partirà da Parma per giungere al traguardo di Brescia. L’organizzazione della «1000 Miglia» spiega: «Dopo attenta valutazione l’organizzazione ha deciso di stabilire a Treviglio la sosta per il pranzo. Nel programma iniziale era previsto il passaggio a Milano, ma la concomitante tappa conclusiva del Giro d’Italia ha infatti indotto gli organizzatori a cambiare percorso e puntare sull’unica sosta nella città della Bassa Bergamasca». Sono 400 le auto storiche che arriveranno a Treviglio, introdotte da un corteo di cento Ferrari moderne e seguite da dieci supercar; dieci saranno inoltre le auto elettriche che parteciperanno alla «1000 Miglia Green», percorrendo il medesimo tragitto delle vetture storiche. Sosteranno nell’area di «TreviglioFiera», quindi dopo il pranzo il corteo delle auto si muoverà verso il centro storico che sarà poi attraversato.