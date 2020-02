A4, camion tampona un’autocisterna Muore sub volontario di Cassano d’Adda

Uno scontro terribile fra il suo camion furgonato e un’autocisterna. È morto così, venerdì 21 febbraio sull’autostrada A4, nei pressi di Dossobuono, una frazione di Villafranca di Verona, Daniele Cagna, cinquantanovenne autotrasportatore di Cassano d’Adda ma originario di Rivolta d’Adda.

L’incidente poco dopo le 11. Cagna era alla guida di un Iveco Daily e stava percorrendo l’autostrada in direzione di Milano quando, a un certo punto, c’è stato un rallentamento e il suo furgone ha tamponato l’autocisterna che lo precedeva. L’impatto è stato tremendo. Sul posto, per i primi soccorsi, sono giunte due pattuglie della polizia stradale di Verona, un’ambulanza della Croce verde cittadina, i Vigili del fuoco e il Nucleo Infortunistica della sottosezione di Verona Sud della polizia locale della città scaligera. Daniele, rimasto incastrato fra le lamiere della cabina, è stato estratto dai Vigili del fuoco, arrivati sul posto con due mezzi e sette uomini, ma nonostante i tentativi di rianimarlo per lui non c’è stato nulla da fare.