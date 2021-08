Accoltellati davanti al ristorante: arrestato un 35enne a Ponte San Pietro

L’uomo ora è in custodia cautelare in carcere con l’accusa di duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi.

È stato arrestato a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo un trentacinquenne di origini nigeriane ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto il 4 agosto scorso in un bar di via Sostegno a Brescia. Lo riporta l’edizione online de Il Giornale di Brescia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile di Brescia, che erano sulle sue tracce, l’uomo accoltellò il titolare del locale e un amico intervenuto in sua difesa, per ripicca.

Tre giorni prima dell’aggressione, infatti, il barista suo connazionale lo aveva cacciato dal locale dopo avergli chiesto più volte di smettere con il gioco d’azzardo all’interno del bar. Settantadue ore dopo il 35enne si era ripresentato in via Sostegno armato di coltello e, per vendicarsi, aveva inflitto diverse coltellate al barista e all’amico intervenuto per difenderlo. L’uomo ora è in custodia cautelare in carcere con l’accusa di duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi.