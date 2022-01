Addio a Alessio Balestra, l’imprenditore partito dal garage di Moio de’ Calvi

Nel 1992 fondò la WR Compositi che produce carbonio per moto e bici Ha lavorato per Colnago, Pinarello e Ferrari. Malato da tempo, aveva 62 anni. La camera ardente ad Almenno San Bartolomeo e giovedì i funerali a Moio.

Era il mago del carbonio per moto e bici. Si è spento domenica sera, alle 22,30, nella sua casa di Almenno San Bartolomeo, Flavio Alessio Balestra, 62 anni, conosciuto come Alex.

Originario di Moio de ’ Calvi, in alta Valle Brembana, paese che aveva lasciato nei primi anni Novanta dopo il matrimonio, aveva fondato nel 1992 la WR Compositi di Almenno, azienda specializzata nella produzione di fibre in carbonio per bici, moto e auto.