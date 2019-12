Addio a Fiorenzo Cortinovis Una vita per la politica e il volontariato

Storico esponente della Dc (poi nella Margherita e nel Pd), è stato colpito da un malore in Albania, dove si era trasferito con la moglie: dal 2017 erano missionari laici fidei donum. «Volevano dedicarsi agli altri».

Nel 2017, assieme alla moglie Silvana, era partito da Stezzano per l’Albania: erano missionari laici fidei donum del Centro diocesano missionario. Era la prima volta che la diocesi di Bergamo sperimentava l’Albania e lui, che quando c’era bisogno di dare una mano non si tirava mai indietro, aveva accettato anche questa sfida con entusiasmo. E proprio nella terra che in questi tre anni era diventata la sua nuova casa si è spento improvvisamente, martedì sera, a causa di un infarto.