Addio a Giancarlo Beltramelli. «Una vita per il lavoro e lo sport»

Il mondo dell’imprenditoria stezzanese piange Giancarlo Beltramelli, scomparso nella mattinata di ieri all’età di 88 anni dopo una vita dedicata all’azienda, alla famiglia e alla sua amata Atalanta. Residente da sempre con la famiglia a Colognola, Giancarlo muove i suoi primi passi nel mondo del lavoro come tornitore alla «Magrini Galileo» di Bergamo e, dopo questa prima esperienza, fonda nel 1955 nel suo quartiere l’impresa «Beltramelli», una realtà con sede oggi a Stezzano e specializzata in lavorazioni meccaniche di tornitura, alesatura e fresatura di particolari di grandi dimensioni e di costruzione per impianti per il recupero dei metalli. Con le sue tecnologie, realizza nel tempo alcuni importanti progetti, tra i quali componenti per alcune centrali nucleari, per il Telescopio nazionale Galileo e per il reattore del Jet (Joint European Torus). Nel 2011 lascia la guida dell’azienda al figlio Mauro per dedicarsi completamente, fino al dicembre scorso, alla costruzione e alle ristrutturazioni di immobili, da sempre sua seconda attività e passione.

L’imprenditore lascia nel dolore la moglie Marisa, i figli Lorena, Mauro e Daniela, i cinque nipoti e il pronipote Francesco. «Giancarlo – ricordano commossi il figlio Mauro e il nipote Luca – era un uomo illuminato e generoso, un imprenditore attento e sempre presente in azienda. È partito dal nulla e, con tanti sacrifici e tanto impegno, è arrivato negli anni ad avere oltre cinquanta dipendenti, diventando un vero e proprio pioniere della grande meccanica. Da semplice operaio è riuscito con il tempo a creare la propria azienda: il lavoro veniva prima di tutto e per lui nessun problema era irrisolvibile».