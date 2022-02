Addio a Maria Angelica Rolla, storica farmacista del centro di Bergamo

Il quartiere di San Leonardo è in lutto per l’improvvisa scomparsa, avvenuta a 74 anni, della farmacista Maria Angelica Rolla, conosciuta da tutti con il soprannome di Marily. Dai primi anni Settanta la dottoressa ha sempre indossato il camice bianco servendo una moltitudine di affezionati clienti, sia residenti in centro sia in altri quartieri o paesi della Bergamasca. Papà Gianpasquale aveva rilevato l’attività sotto i portici di largo Cinque Vie nel 1948, dopo aver gestito la farmacia di Clusone, ceduta prima di trasferirsi a Bergamo. Nei locali di via Moroni Gianpasquale Rolla era stato affiancato dalla prima figlia Marily, a cui si era poi aggiunto il fratello Fabio negli anni Ottanta. «Abbiamo sempre lavorato gomito a gomito – ricorda Fabio Rolla -. La farmacia è una tradizione di famiglia e mia sorella Marily ha dedicato quasi 50 anni della sua vita a questo lavoro. Siamo molto conosciuti in zona e stiamo ricevendo moltissimi attestati di vicinanza».

Marily Rolla, che in passato aveva subito un’operazione importante con il trapianto di reni, ed era di conseguenza obbligata ad assumere farmaci antirigetto, è mancata per una setticemia fulminante. Nonostante il ricovero in ospedale e il prodigarsi dei medici, il cuore della farmacista ha smesso di battere, facendo cadere nello sconforto tutti coloro che la conoscevano e ne apprezzavano le doti umane e professionali. La farmacia Rolla è stata anche antesignana nel proporre cure naturali e ha introdotto l’omeopatia, sempre affiancata alla medicina tradizionale. Nel tempo libero, e finché il suo stato di salute l’ha consentito, la farmacista si è dedicata alla sua passione per i viaggi. Nel 2017 la famiglia Rolla aveva subito due lutti in sole 24 ore, con la morte di Daniela, laureata in biologia e docente per un ventennio al Secco Suardo in città, e la scomparsa di Giancarlo, medico condotto molto stimato e anestesista alla clinica San Francesco. I funerali di Maria Angelica Rolla, che lascia il fratello Fabio con la sua famiglia, verranno celebrati questa mattina alle 10 in Sant’Alessandro in Colonna. La salma di Marily è stata composta nella casa funeraria Ceresoli in via Fratelli Calvi 8 a Ponte San Pietro.