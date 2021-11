Addio a Mauro Tonoli, storico ristoratore di Gromo: colto da malore nel suo albergo

Non ce l’ha fatta Mauro Tonoli, uno dei titolari del ristorante «Posta al Castello» di Gromo: l’uomo, molto conosciuto per la sua attività di ristoratore in Valle Seriana e non solo, è stato colto da malore domenica 21 novembre nel primo pomeriggio proprio nel suo albergo in piazza Dante Alighieri . Si è spento nella mattinata di lunedì 22 novembre dopo che era stato trasportato d’urgenza in Elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per un infarto.

Il noto ristoratore ha perso i sensi ieri intorno alle 15: immediata la richiesta di intervento dei soccorritori . Dalla centrale del 118 di Bergamo sono state inviate in centro a Gromo l’automedica e un’ambulanza della Croce Blu di Gromo: il 55enne era privo di conoscenza e colpito da arresto cardiaco.