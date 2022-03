Addio a «Mr Cadillac» Ceriotti, il country era la sua passione

Si è spento lunedì 21 marzo dopo una lunga malattia Remo Ceriotti, 53 anni di Azzano, responsabile Internal Auditing all’aeroporto di Orio al Serio, ma da tutti conosciuto con il nomignolo di «Mr Cadillac» soprattutto per la sua grande passione per la musica country.

Fondatore dei Mismountain Boys, bluegrass band attiva in Bergamasca dal 2005, specializzata in musica americana, con un taglio che va dal folk country al country rock, quello del grande cantautorato a stelle e strisce, Ceriotti era convolato a nozze il 24 settembre 2020 con Isabella Saradini, 41enne di Presezzo, cantante del gruppo e compagna di vita. Con i Mismountain Boys, Ceriotti - nonostante il lavoro all’aeroporto - aveva inciso fin dal 2006 alcuni dischi. La sua band era nata quasi per caso con sei musicisti, ognuno però con un altro lavoro: Isabella «Belle Star» Saradini, Roberto «Hook» Braiato al mandolino, armonica, chitarre e canto, Remo Mr. Cadillac - appunto - al banjo, Franco «The Captain» Fanizzi alla chitarra e al canto, Fabio «Cowboy Smile» Bestetti al basso e al canto, Tista «West Point» Rota alla batteria. La passione per il country lo aveva portato a viaggiare spesso.