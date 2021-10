Addio a Pina Cilli, mamma dell’assessore Angeloni

Portata via da un malore improvviso a 69 anni mercoledì sera. Insegnante di scuola media, era conosciuta in città perché dopo la pensione aveva assecondato una delle sue tante passioni, aprendo un’attività commerciale di abbigliamento, il negozio «In Calza».

È mancata mercoledì sera (20 ottobre) Pina Cilli, 69 anni, mamma dell’assessore comunale Giacomo Angeloni. Insegnante di scuola media, era conosciuta in città perché dopo la pensione aveva assecondato una delle sue tante passioni, aprendo un’attività commerciale di abbigliamento, il negozio «In Calza», prima in via Pignolo, poi in via Camozzi e infine in Borgo Palazzo. Nativa di Molfetta (Bari), Pina Cilli si era laureata a 21 anni in Lettere e filosofia, poi si era trasferita in provincia di Bergamo, dove ha iniziato a insegnare alla scuola media di Brembilla, prima di essere trasferita a Dalmine.

Nel 1978 ha sposato Sandro Angeloni: «Si erano conosciuti attraverso dei collegamenti radiofonici – ricorda il figlio Giacomo –. Insieme hanno superato anche grandi dolori, come la scomparsa di una figlia di appena tre mesi, morta all’improvviso nel sonno». Nel 1992 Pina Cilli si era dedicata al commercio, attività che ha proseguito fino al 2009. Mercoledì, dopo cena, è scesa con il cane e rientrando, nella sua abitazione di via Cimarosa, si è dedicata alla lettura. Un’ora dopo è stata colta da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118.