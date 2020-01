Addio al vicesindaco di Comun Nuovo «Una vita al lavoro per il paese»

«Una donna piena di vitalità, entusiasmo con una forte passione per il suo paese e la sua comunità». Così viene ricordata da tutti Marisa Aceti, vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione e Cultura di Comun Nuovo, morta martedì 28 gennaio nella sua abitazione all’età di 58 anni, a causa di una grave malattia scoperta circa un anno fa . Anno in cui Marisa (da tutti veniva chiamata per nome), andata recentemente in pensione, non ha mai smesso di occuparsi della cosa pubblica.